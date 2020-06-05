В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" угрозой ЕС

В релизе процитированы слова главы Восточного комитета, немецкого топ-менеджера Оливера Гермеса, который назвал планы Сената США "прямой угрозой правовой безопасности в ЕС", а санкции в отношении "Северного потока — 2", по его словам, направлены "против десятков немецких и европейских предприятий".

"Политические аргументы, которые американские представители выдвигают против "Северного потока — 2", имеют много общего с fake news и мало - с реальностью. "Северный поток — 2" не угрожает европейской энергобезопасности, но обеспечивает дополнительные объёмы газа, для того чтобы цены на газ при растущем спросе для европейских потребителей и компаний оставались стабильными и чтобы ЕС смог быстрее достичь своих целей в защите климата", - добавил Гермес.