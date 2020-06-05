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2020-06-05T16:38
https://ria.ru/20200605/1572532031.html
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" угрозой ЕС
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РИА Новости

В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" угрозой ЕС

16:38 05.06.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. В Восточном комитете немецкой экономики озабочены попытками Сената США ввести санкции против "Северного потока — 2", говорится в пресс-релизе, распространённом в пятницу организацией.
"С большой озабоченностью немецкие компании наблюдают за продолжающимися попытками американских сенаторов ввести санкции в отношении строительных работ европейско-российского газопровода "Северный поток — 2", - говорится в релизе, поступившем в РИА Новости.
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Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
В релизе процитированы слова главы Восточного комитета, немецкого топ-менеджера Оливера Гермеса, который назвал планы Сената США "прямой угрозой правовой безопасности в ЕС", а санкции в отношении "Северного потока — 2", по его словам, направлены "против десятков немецких и европейских предприятий".
"Исходим из того, что Еврокомиссия и правительство ФРГ защитят европейские компании от этого влияния извне и суверенитет ЕС надлежащим образом", - говорится в релизе.
"Политические аргументы, которые американские представители выдвигают против "Северного потока — 2", имеют много общего с fake news и мало - с реальностью. "Северный поток — 2" не угрожает европейской энергобезопасности, но обеспечивает дополнительные объёмы газа, для того чтобы цены на газ при растущем спросе для европейских потребителей и компаний оставались стабильными и чтобы ЕС смог быстрее достичь своих целей в защите климата", - добавил Гермес.
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