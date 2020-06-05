В ДНР школы перейдут на российские образовательные стандарты

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Школы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, сообщил в пятницу на брифинге министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
"Наши школьники обучаются по российским учебникам. С 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты. Естественно, у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам", - сказал Кушаков.
Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов.