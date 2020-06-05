Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T16:37
https://ria.ru/20200605/1572531949.html
В ДНР школы перейдут на российские образовательные стандарты
https://cdn25.img.ria.ru/images/155470/91/1554709150_0:287:3131:2048_1036x0_80_0_0_faacb28efb39d6ed0851af6dd6547f65.jpg
РИА Новости

В ДНР школы перейдут на российские образовательные стандарты

16:37 05.06.2020
1085
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель в классе школы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Школы самопровозглашенной Донецкой народной республики с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, сообщил в пятницу на брифинге министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
"Наши школьники обучаются по российским учебникам. С 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты. Естественно, у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам", - сказал Кушаков.
Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов.
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Вчера, 16:06
Выпускники школ ДНР смогут сдать ЕГЭ в России с 3 по 8 августа
4920101
Обсудить 1
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате
Зеленский и Меркель обсудили выполнение договоренностей по Донбассу
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что зафиксировали ЗРК силовиков в жилом районе в Донбассе
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Встреча и дезинфекция гумконвоя от Красного креста в Донецке
В ДНР число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 642
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Выпускники школ ДНР смогут сдать ЕГЭ в России с 3 по 8 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния