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2020-06-05T16:32
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Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

16:32 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в добрых отношениях с Чехией, но имеет все основания ответить симметрично на высылку российских дипломатов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.

"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", - написал Слуцкий в своем Twitter.

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Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииЛеонид СлуцкийАндрей БабишГосдума РФЧехияВ мире
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