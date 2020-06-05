Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

"Мотивировка при высылке дипломатов РФ из Чехии звучит так же сказочно, как и мифы о российских отравителях. Москва не меньше, чем Прага заинтересована в добрых отношениях, но здесь имеет все основания ответить симметрично", - написал Слуцкий в своем Twitter.