Заместителя главы Тугулымского района арестовали за взятку

"Тугулымский районный суд арестовал Сергея Уткина, заместителя главы Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению. Органами предварительного расследования он обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Мера пресечения избрана по 3 августа включительно", - говорится в сообщении.

Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, уточняет суд.

По данным СУСК, летом 2015 года чиновник лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры за то, что он помог юрлицу с оплатой за фактически невыполненные работы по строительству муниципального объекта.