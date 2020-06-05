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2020-06-05T16:30
https://ria.ru/20200605/1572531423.html
Заместителя главы Тугулымского района арестовали за взятку
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РИА Новости

Заместителя главы Тугулымского района арестовали за взятку

16:30 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Тугулымский районный суд в Свердловской области арестовал заместителя главы Тугулымского городского округа, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщает в пятницу облсуд.
"Тугулымский районный суд арестовал Сергея Уткина, заместителя главы Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению. Органами предварительного расследования он обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Мера пресечения избрана по 3 августа включительно", - говорится в сообщении.
Полиция
4 июня, 19:26
Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке
Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, уточняет суд.
По данным СУСК, летом 2015 года чиновник лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры за то, что он помог юрлицу с оплатой за фактически невыполненные работы по строительству муниципального объекта.
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