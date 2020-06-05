ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банк России не ожидает быстрого восстановления экономики после спада из-за коронавируса, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мне кажется, V-сценарий не очень реалистичен, L тоже означает какую-то очень длинную стагнацию, но, скорее, будет что-то среднее. Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики, потому что здесь вопрос не только, насколько быстро восстановится спрос, и внешний, и внутренний будет поддержан, но еще много неопределенностей с точки зрения предложения", - сказала глава регулятора.
Экономика в России достаточно специализированная: если в какой-то производственной цепочке какое-то из предприятий не сможет восстановить свою активность, может страдать вся эта цепочка и выпуск этой продукции. Потребуется время, чтобы появились новые поставщики, и эти цепочки восстановились, пояснила она.
"Поэтому, конечно, то, как быстро будут восстанавливаться эти цепочки, то, насколько они сейчас не разрушились, я надеюсь, что все-таки значительная часть их поддержана, в том числе благодаря мерам поддержки правительства, ... на мой взгляд, не будет ни L, ни V, а будет такое восстановление экономики постепенное", - заключила глава ЦБ.
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