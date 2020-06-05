ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

"Мне кажется, V-сценарий не очень реалистичен, L тоже означает какую-то очень длинную стагнацию, но, скорее, будет что-то среднее. Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики, потому что здесь вопрос не только, насколько быстро восстановится спрос, и внешний, и внутренний будет поддержан, но еще много неопределенностей с точки зрения предложения", - сказала глава регулятора.