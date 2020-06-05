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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:29
https://ria.ru/20200605/1572531356.html
ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568901996_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d1702734534d7c6409d982173e747012.jpg
РИА Новости

ЦБ не ждет быстрого восстановления экономики после спада из-за COVID-19

16:29 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Банк России не ожидает быстрого восстановления экономики после спада из-за коронавируса, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мне кажется, V-сценарий не очень реалистичен, L тоже означает какую-то очень длинную стагнацию, но, скорее, будет что-то среднее. Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики, потому что здесь вопрос не только, насколько быстро восстановится спрос, и внешний, и внутренний будет поддержан, но еще много неопределенностей с точки зрения предложения", - сказала глава регулятора.
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Экономика в России достаточно специализированная: если в какой-то производственной цепочке какое-то из предприятий не сможет восстановить свою активность, может страдать вся эта цепочка и выпуск этой продукции. Потребуется время, чтобы появились новые поставщики, и эти цепочки восстановились, пояснила она.
"Поэтому, конечно, то, как быстро будут восстанавливаться эти цепочки, то, насколько они сейчас не разрушились, я надеюсь, что все-таки значительная часть их поддержана, в том числе благодаря мерам поддержки правительства, ... на мой взгляд, не будет ни L, ни V, а будет такое восстановление экономики постепенное", - заключила глава ЦБ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
Вчера, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
200026
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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