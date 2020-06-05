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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-05T23:14
https://ria.ru/20200605/1572531312.html
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016924_0:0:1276:719_1036x0_80_0_0_1d47570ff3bad83de711db2cab3ca0db.jpg
РИА Новости

В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока

16:29 05.06.2020 (обновлено: 23:14 05.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российских политиков возмутило заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о политике Москвы на Ближнем Востоке.
Ранее американский дипломат заявил, что Россия должна "убираться" из региона, поскольку она якобы играет там "деструктивную роль".

"Только смерти и разрушения"

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ призвала оценить результаты политики Вашингтона в регионе.
"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", — сказала она РИА Новости.
В российском посольстве в США также запомнили зарубежным коллегам, что военные находятся в Сирии по приглашению правительства.
"В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - поинтересовались в дипмиссии.
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Сенатор Олег Морозов назвал заявление американского дипломата хамством.

"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить", — отметил он.

По мнению парламентария, помощник госсекретаря произнес эти циничные слова "в угоду русофобским настроениям" в стране.
"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови", — добавил он.

"Мешает воровать нефть"

Сенатор Алексей Кондратьев, в свою очередь, предположил, что "деструктивная роль России на Ближнем Востоке" заключается в том, что она мешает США воровать сирийскую нефть.
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"Не Бритиш ли Петролеум досталась разработка нефтяных месторождений в Ираке? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", — объяснил он.
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с "Известиями" отметила, что Россия пришла в регион для борьбы с терроризмом.
"Мы также реализуем целый ряд проектов, которые являются экономически интересными для наших союзников. Мы аккуратно и своевременно выполняем все свои обязательства в различных областях, начиная от военной и заканчивая гуманитарной", — сказала она.

"Уважение к суверенитету"

Депутат Андрей Красов призвал Вашингтон "убраться" из Сирии и не мешать нормализации жизни в стране. Политик отметил, что США стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы.
Он подчеркнул, что американские военнослужащие не только незаконно находятся в Арабской Республике, но и, по некоторым данным, используют сирийские природные ресурсы в своих целях и поддерживают террористические организации в регионе.
Аналогичного мнения придерживается депутат Елена Панина. Она напомнила, что российские силы присутствуют в странах Ближнего Востока по инициативе местных властей.
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Если бы американский чиновник поинтересовался мнением большинства жителей Ближнего Востока и принял его во внимание, то "убраться" оттуда пришлось бы США, добавила парламентарий.
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Война в СирииРоссияСирияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Вот кому не хватает хорошей трёпки. А пора бы уже преподать этим выскочкам.
5 июня, 16:52
Дмитрий Редьков
11630004
Хамство США - это больше слабоумие, нежели что-то другое. Они будто о самих себе говорили, вообще это из области психиатрии, там есть такое - в кризисном состоянии приписывать другим свои негативные черты. Вторгаются то именно США, как честно сказал Трамп - "за нефтью" :)
5 июня, 18:16
ИЯИбрагим Яблоков
11510004
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