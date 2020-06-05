В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российских политиков возмутило заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о политике Москвы на Ближнем Востоке.
Ранее американский дипломат заявил, что Россия должна "убираться" из региона, поскольку она якобы играет там "деструктивную роль".
"Только смерти и разрушения"
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ призвала оценить результаты политики Вашингтона в регионе.
"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", — сказала она РИА Новости.
В российском посольстве в США также запомнили зарубежным коллегам, что военные находятся в Сирии по приглашению правительства.
"В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - поинтересовались в дипмиссии.
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Сенатор Олег Морозов назвал заявление американского дипломата хамством.
"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить", — отметил он.
По мнению парламентария, помощник госсекретаря произнес эти циничные слова "в угоду русофобским настроениям" в стране.
"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови", — добавил он.
"Мешает воровать нефть"
Сенатор Алексей Кондратьев, в свою очередь, предположил, что "деструктивная роль России на Ближнем Востоке" заключается в том, что она мешает США воровать сирийскую нефть.
"Не Бритиш ли Петролеум досталась разработка нефтяных месторождений в Ираке? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", — объяснил он.
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с "Известиями" отметила, что Россия пришла в регион для борьбы с терроризмом.
"Мы также реализуем целый ряд проектов, которые являются экономически интересными для наших союзников. Мы аккуратно и своевременно выполняем все свои обязательства в различных областях, начиная от военной и заканчивая гуманитарной", — сказала она.
"Уважение к суверенитету"
Депутат Андрей Красов призвал Вашингтон "убраться" из Сирии и не мешать нормализации жизни в стране. Политик отметил, что США стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы.
Он подчеркнул, что американские военнослужащие не только незаконно находятся в Арабской Республике, но и, по некоторым данным, используют сирийские природные ресурсы в своих целях и поддерживают террористические организации в регионе.
Аналогичного мнения придерживается депутат Елена Панина. Она напомнила, что российские силы присутствуют в странах Ближнего Востока по инициативе местных властей.
"Россия с уважением относится к суверенитету стран Ближнего Востока, чего нельзя сказать об Америке. Американские силы, по сути дела, оккупируют сегодня часть территории Сирии, правовые аспекты их присутствия в Ираке также под большим вопросом: иракский парламент потребовал от США вывода войск", — заявила она.
Если бы американский чиновник поинтересовался мнением большинства жителей Ближнего Востока и принял его во внимание, то "убраться" оттуда пришлось бы США, добавила парламентарий.