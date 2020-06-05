В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока

Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российских политиков возмутило заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о политике Москвы на Ближнем Востоке.

Ранее американский дипломат заявил, что Россия должна "убираться" из региона, поскольку она якобы играет там "деструктивную роль".

"Только смерти и разрушения"

Мария Захарова в ответ призвала оценить результаты политики Вашингтона в регионе. Официальный представитель МИДв ответ призвала оценить результаты политики Вашингтона в регионе.

"Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? <...> Не можем припомнить. Только смерти и разрушения", — сказала она РИА Новости.

В российском посольстве в США также запомнили зарубежным коллегам, что военные находятся в Сирии по приглашению правительства.

"В этой связи вопрос к господину Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещение там американских войск", - поинтересовались в дипмиссии.

Сенатор Олег Морозов назвал заявление американского дипломата хамством.

"Американцы приходят на чужие земли часто незаконно и начинают войны. Мы же приходим, когда нас зовут, чтобы войны прекратить", — отметил он.

По мнению парламентария, помощник госсекретаря произнес эти циничные слова "в угоду русофобским настроениям" в стране.

"Во имя своих геополитических амбиций американцы пролили океаны крови", — добавил он.

"Мешает воровать нефть"

Ближнем Востоке " заключается в том, что она мешает США воровать сирийскую нефть. Сенатор Алексей Кондратьев , в свою очередь, предположил, что "деструктивная роль России на" заключается в том, что она мешаетворовать сирийскую нефть.

Ираке ? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", — объяснил он. "Не Бритиш ли Петролеум досталась разработка нефтяных месторождений в? Конечно, при таком раскладе присутствие русских нежелательно", — объяснил он.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с " Известиями " отметила, что Россия пришла в регион для борьбы с терроризмом.

"Мы также реализуем целый ряд проектов, которые являются экономически интересными для наших союзников. Мы аккуратно и своевременно выполняем все свои обязательства в различных областях, начиная от военной и заканчивая гуманитарной", — сказала она.

"Уважение к суверенитету"

Сирии и не мешать нормализации жизни в стране. Политик отметил, что США стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы. Депутат Андрей Красов призвал Вашингтон "убраться" изи не мешать нормализации жизни в стране. Политик отметил, что США стоит обратить внимание на свои внутренние проблемы.

Он подчеркнул, что американские военнослужащие не только незаконно находятся в Арабской Республике, но и, по некоторым данным, используют сирийские природные ресурсы в своих целях и поддерживают террористические организации в регионе.

Аналогичного мнения придерживается депутат Елена Панина . Она напомнила, что российские силы присутствуют в странах Ближнего Востока по инициативе местных властей.

Сирии , правовые аспекты их присутствия в Ираке также под большим вопросом: иракский парламент потребовал от США вывода войск", — заявила она. "Россия с уважением относится к суверенитету стран Ближнего Востока, чего нельзя сказать об Америке. Американские силы, по сути дела, оккупируют сегодня часть территории, правовые аспекты их присутствия втакже под большим вопросом: иракский парламент потребовал от США вывода войск", — заявила она.