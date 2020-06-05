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2020-06-05T17:30
https://ria.ru/20200605/1572531214.html
Медведев ответил на слова главы СНБО Украины о "скором развале России"
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РИА Новости

Медведев ответил на слова главы СНБО Украины о "скором развале России"

16:27 05.06.2020 (обновлено: 17:30 05.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь.
Так он прокомментировал слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который заявил, что России в ближайшее время "грозит развал".

"Не стоит обращать внимание на всякие глупости, которые раздаются на Украине по поводу нашей страны. Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского совбеза", — написал Медведев в Facebook.

Также он посоветовал Данилову подумать о том, чтобы как-то сохранить свою страну.
Джеймс Гилмор
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Обсудить 12
Дмитрий МедведевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильно сказал! Но! Чья бы коро......
5 июня, 17:03
Дмитрий Донской
15120015
Есть мнение, что даже если комментировать слова Украинского совбеза - карму не исправить:)
5 июня, 17:30
bboba608
8610013
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