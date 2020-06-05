Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Московской области мужчина устроил заплыв на надувном матрасе по лужам, передает телеканал "Москва 24".
На кадрах видно, как мужчина в гидрокостюме плывет под одной из улиц Ивантеевки, которую подтопило в результате сильных дождей. Также на видео показано, как автомобиль взял его на буксир и прокатил его по затопленной улице.
На Москву и Московскую область в последние дни обрушились проливные дожди. Сообщалось, что более 470 дач в Подмосковье находится в зонах подтопления.
В Москве 4 июня был побит рекорд по осадкам.
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