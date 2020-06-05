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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:26
https://ria.ru/20200605/1572531089.html
В Пермском крае ослабят режим ограничений на День России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_0632d4165cb7ac9c60c58fbec85d4479.jpg
РИА Новости

В Пермском крае ослабят режим ограничений на День России

16:26 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Жителям Пермского края разрешили собираться группами до пяти человек в День России и День города Перми, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
День России и День города Перми жителям Прикамья разрешено собираться группами до пяти человек", - говорится в сообщении.
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Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае был введен 2 апреля. Большинству жителей власти запретили выходить из дома, разрешив посещать только магазин, аптеку, больницу, выносить мусор и выгуливать собаку. Ограничения также касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.
В середине мая оперштаб объявил о первом этапе послаблений. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице, также был снят запрет на плановые посещения беременными женских консультаций и проведение профилактических медосмотров детей в возрасте до шести месяцев. Пока режим самоизоляции действует в регионе до 15 июня.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19День РоссииПермьПермский крайОбщество
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