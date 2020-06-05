В Пермском крае ослабят режим ограничений на День России

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Жителям Жителям Пермского края разрешили собираться группами до пяти человек в День России и День города Перми , сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"В День России и День города Перми жителям Прикамья разрешено собираться группами до пяти человек", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в Пермском крае был введен 2 апреля. Большинству жителей власти запретили выходить из дома, разрешив посещать только магазин, аптеку, больницу, выносить мусор и выгуливать собаку. Ограничения также касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.

В середине мая оперштаб объявил о первом этапе послаблений. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице, также был снят запрет на плановые посещения беременными женских консультаций и проведение профилактических медосмотров детей в возрасте до шести месяцев. Пока режим самоизоляции действует в регионе до 15 июня.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.