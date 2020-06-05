Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными

Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. Один из участников дискуссии упомянул предложенные поправки, которые предполагают в том числе закрепление в основном законе положения об ответственном обращении с животными, назвав их нужными и своевременными.

"Вам спасибо и за то, что вы делаете в сфере защиты животных, и за работу по подготовке поправок в конституцию. Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное, нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованными", - сказал Путин.