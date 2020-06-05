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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T16:25
https://ria.ru/20200605/1572531036.html
Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572461268_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_e2343f51789bf5fdf852889a2092851d.jpg
РИА Новости

Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными

16:25 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что закрепление поправок в Конституции РФ, в том числе об ответственном обращении с животными, позволит нам чувствовать себя цивилизованными.
Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. Один из участников дискуссии упомянул предложенные поправки, которые предполагают в том числе закрепление в основном законе положения об ответственном обращении с животными, назвав их нужными и своевременными.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:19Голосование по поправкам в Конституцию
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"Вам спасибо и за то, что вы делаете в сфере защиты животных, и за работу по подготовке поправок в конституцию. Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное, нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованными", - сказал Путин.
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Обсудить 4
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А в чём цивилизованность, в несменяемости ?
5 июня, 16:27
Сергей Петрович Фруцкий
29310114
Свобода слова только декларация. Как и Констуция. Противно все это. 20 лет убожества и присваивания достояния народа России "эффективными" менеджерами.
5 июня, 16:47
ЛКЛысый Кучерявый
1910107
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