Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что закрепление поправок в Конституции РФ, в том числе об ответственном обращении с животными, позволит нам чувствовать себя цивилизованными.
Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. Один из участников дискуссии упомянул предложенные поправки, которые предполагают в том числе закрепление в основном законе положения об ответственном обращении с животными, назвав их нужными и своевременными.
"Вам спасибо и за то, что вы делаете в сфере защиты животных, и за работу по подготовке поправок в конституцию. Как вы сейчас сами отметили, чрезвычайно востребованное, нужное дело - закрепление в основном законе страны тех норм, которые позволят нам чувствовать себя цивилизованными", - сказал Путин.