Экс-полицейский из Казани получил 3,5 года условно за изнасилование

Следствием и судом установлено, что 18 ноября 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции Казани, находясь в отпуске в Чебоксарах в гостях у своего друга, проживающего в одном из общежитий города, познакомился с 49-летней потерпевшей, которой нанес не менее одного удара кулаком по лицу, после чего вступил с ней в насильственную половую связь против её воли и желания.