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2020-06-05T16:21
https://ria.ru/20200605/1572530761.html
Экс-полицейский из Казани получил 3,5 года условно за изнасилование
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РИА Новости

Экс-полицейский из Казани получил 3,5 года условно за изнасилование

16:21 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Бывший сотрудник полиции из Казани осужден на 3,5 года лишения свободы условно за изнасилование жительницы Чебоксар, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что 18 ноября 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции Казани, находясь в отпуске в Чебоксарах в гостях у своего друга, проживающего в одном из общежитий города, познакомился с 49-летней потерпевшей, которой нанес не менее одного удара кулаком по лицу, после чего вступил с ней в насильственную половую связь против её воли и желания.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)... Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.
Полицейский был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧебоксарыКазаньПроисшествия
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