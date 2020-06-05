Экс-полицейский из Казани получил 3,5 года условно за изнасилование

Следствием и судом установлено, что 18 ноября 2019 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции Казани, находясь в отпуске в Чебоксарах в гостях у своего друга, проживающего в одном из общежитий города, познакомился с 49-летней потерпевшей, которой нанес не менее одного удара кулаком по лицу, после чего вступил с ней в насильственную половую связь против её воли и желания.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)... Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.
Полицейский был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.