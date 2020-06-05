"Генериум" зарегистрировал три тест-системы на антитела к коронавирусу

МОСКВА/ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июн - РИА Новости. Российская компания "Генериум" зарегистрировала три тест-системы на антитела к коронавирусу COVID-19, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.
"Российская компания "Генериум" получила регистрационные удостоверения на три тест-системы, определяющие наличие антител к коронавирусу по иммуноферментному методу", - сказал Мантуров.
"Генериум" - научно-производственная компания полного цикла. Выпускает биотехнологические лекарственные препараты, препараты для диагностики и готова к выпуску биомедицинских клеточных продуктов, отмечают в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.