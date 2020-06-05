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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:19
https://ria.ru/20200605/1572530533.html
"Генериум" зарегистрировал три тест-системы на антитела к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

"Генериум" зарегистрировал три тест-системы на антитела к коронавирусу

16:19 05.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА/ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июн - РИА Новости. Российская компания "Генериум" зарегистрировала три тест-системы на антитела к коронавирусу COVID-19, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.
"Российская компания "Генериум" получила регистрационные удостоверения на три тест-системы, определяющие наличие антител к коронавирусу по иммуноферментному методу", - сказал Мантуров.
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"Генериум" - научно-производственная компания полного цикла. Выпускает биотехнологические лекарственные препараты, препараты для диагностики и готова к выпуску биомедицинских клеточных продуктов, отмечают в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимирская область
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