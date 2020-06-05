Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T16:16
https://ria.ru/20200605/1572530322.html
Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" не угрожают МКС и спутникам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155701/89/1557018915_0:0:2916:1641_1036x0_80_0_0_2360e6d994bb7d3a6ded8538f23e444e.jpg
РИА Новости

Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" не угрожают МКС и спутникам

16:16 05.06.2020
947
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обломки бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, не угрожают Международной космический станции и российским спутникам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости подтвердили разрушение бака и сообщили, что головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш - уточняет количество и параметры орбит обломков.
Рисунок астероида около планеты Земля
Вчера, 15:46
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
В пятницу из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org, следовало, что обломки бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров.
"В настоящее время опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ" не выявлено", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Он отметил, что расчеты проводятся специалистами российской автоматизированной системы предупреждения об опасных сближениях в околоземном космическом пространстве два раза в сутки.
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
3 июня, 10:30Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года
Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
31 мая, 14:48
Роскосмос рассмотрит идею отправки российских космонавтов на Crew Dragon
311101
Обсудить 0
ВВС СШАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
Рекомендуем
Рисунок астероида около планеты Земля
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Медведев ответил на слова главы СНБО Украины о "скором развале России"
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Восход солнца над группой планет
Ученые выяснили, сколько в Галактике планет, похожих на молодую Землю
Алексей Пушков
Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11)
Китай планирует разработать новую ракету-носитель
Посольство России в Чехии
В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" угрозой ЕС
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Экс-полицейский из Казани получил 3,5 года условно за изнасилование
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния