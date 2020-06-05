Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" не угрожают МКС и спутникам

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Обломки бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, не угрожают Обломки бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, не угрожают Международной космический станции и российским спутникам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости подтвердили разрушение бака и сообщили, что головной научный институт госкорпорации - ЦНИИмаш - уточняет количество и параметры орбит обломков.

В пятницу из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org, следовало, что обломки бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров.

"В настоящее время опасных сближений российской орбитальной группировки, в том числе и МКС, с фрагментами разрушения сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ" не выявлено", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Он отметил, что расчеты проводятся специалистами российской автоматизированной системы предупреждения об опасных сближениях в околоземном космическом пространстве два раза в сутки.

Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".