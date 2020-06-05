Высланные из Чехии россияне покинут страну 7 июня, заявил диписточник

ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Высланные из Чехии двое российских дипломатов покинут страну 7 июня, сообщил РИА Новости в пятницу дипломатический источник.
"Сотрудники представительства отбудут в Россию 7 июня", - сказал собеседник агентства.
Премьер Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в пятницу со ссылкой на местные спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатических сотрудников РФ, это чешские власти увязали с историей о якобы перевозке в страну рицина.