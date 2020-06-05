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2020-06-05T16:31
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Высланные из Чехии россияне покинут страну 7 июня, заявил диписточник
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РИА Новости

Высланные из Чехии россияне покинут страну 7 июня, заявил диписточник

16:16 05.06.2020 (обновлено: 16:31 05.06.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Высланные из Чехии двое российских дипломатов покинут страну 7 июня, сообщил РИА Новости в пятницу дипломатический источник.
"Сотрудники представительства отбудут в Россию 7 июня", - сказал собеседник агентства.
Премьер Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в пятницу со ссылкой на местные спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатических сотрудников РФ, это чешские власти увязали с историей о якобы перевозке в страну рицина.
Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Посольство России в Чехии
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