В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 2272

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Около 100 новых случаев заражения Около 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Израиле с вечера четверга, один больной скончался, сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля.

Как свидетельствуют данные штаба национальной безопасности на 15:05 пятницы, предоставленные пресс-службой, с вечера четверга число случаев заражения выросло на 97 и достигло 17 592. Один пациент с таким диагнозом скончался, общее число жертв достигло 292.

На данный момент в Израиле больны 2 272 человека, 28 человек в тяжелом состоянии, 23 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 15 028 человек выздоровели.

В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.