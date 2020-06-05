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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:15
https://ria.ru/20200605/1572530258.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 2272
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 2272

16:15 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Около 100 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Израиле с вечера четверга, один больной скончался, сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля.
Как свидетельствуют данные штаба национальной безопасности на 15:05 пятницы, предоставленные пресс-службой, с вечера четверга число случаев заражения выросло на 97 и достигло 17 592. Один пациент с таким диагнозом скончался, общее число жертв достигло 292.
На данный момент в Израиле больны 2 272 человека, 28 человек в тяжелом состоянии, 23 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 15 028 человек выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. Ранее в стране были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
110501
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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