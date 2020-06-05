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Россотрудничество ищет возможность вывоза высланных из Чехии дипломатов
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РИА Новости

Россотрудничество ищет возможность вывоза высланных из Чехии дипломатов

16:13 05.06.2020 (обновлено: 16:39 05.06.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Посольство России в Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Высылаемые российские дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов, Россотрудничество будет искать возможности для их вывоза в условиях закрытия границ из-за пандемии, сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
Ранее в пятницу премьер Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, один из которых, по словам премьера, передал в местную контрразведку выдуманную информацию о якобы привезенном в Прагу одним из дипломатов РФ яде рицин.
"48 часов, это так, да", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, когда предписано высылаемым сотрудникам представительства Россотрудничества в Праге покинуть Чехию.
"Когда одно государство второе уведомляет (о высылке дипломатов – ред.), люди должны покинуть страну в течение 48 часов. Но закрыты границы, тогда просто через 48 часов человек теряет свои полномочия, страна больше не считает его дипломатом, просто пассажиром, застрявшим по дороге домой. 48 часов они еще являются сотрудниками с дипломатическим иммунитетом", - пояснил замглавы Россотрудничества.
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Брюханов предположил, что высылаемые сотрудники федерального агентства пока будут находиться у себя дома в Праге.
"И когда будет первая оказия для их транспортировки, они должны будут ею воспользоваться", - указал он.
Брюханов обратил внимание, что для дипломатов границы в условиях пандемии не были никогда закрыты.
"Просто отсутствуют транспортные решения для пересечения. Будем искать какие-то возможности вывозных рейсов, смотреть попутные рейсы. Может, они на машине переедут в Германию и оттуда полетят. Этот вопрос мы сейчас будем прорабатывать", - заключил он.
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