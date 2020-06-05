В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

"Ваша информация подтвердилась. В Чехии придумали этот "рициновый скандал", эту низкопробную историю для дешевых детективов. Это решение ничем не оправданное. Отношениям наших двух государств явно не поможет. Это стало неожиданностью, ничего не предвещало, не было никакого повода", - сказал Брюханов на просьбу подтвердить информацию о высылке сотрудников Россотрудничества из Праги.