В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Высылаемые из Чехии российские дипломаты – это и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков, сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
Премьер Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в пятницу со ссылкой на местные спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.
"Ваша информация подтвердилась. В Чехии придумали этот "рициновый скандал", эту низкопробную историю для дешевых детективов. Это решение ничем не оправданное. Отношениям наших двух государств явно не поможет. Это стало неожиданностью, ничего не предвещало, не было никакого повода", - сказал Брюханов на просьбу подтвердить информацию о высылке сотрудников Россотрудничества из Праги.
"Высылаемый - исполняющий обязанности руководителя представительства Россотруднчиества в Праге Андрей Викторович Кончаков, очень образованный, интеллигентный человек, вел огромный объем гуманитарных проектов, пользуется огромным авторитетом у наших соотечественников и ученых –русистов. Сильная потеря, очень качественный сотрудник, знал прекрасно чешский язык", - уточнил он.
Брюханов добавил, что оба высылаемых российских дипломатов – сотрудники Российского центра науки и культуры. "Второй – Рыбаков", - сказал он.
В начале мая пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин. Чешское ТВ также сообщило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином - это и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала тогда публикации чешских СМИ чистой провокацией.