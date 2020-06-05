В Липецкой области пять медиков заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у врача и четырех медсестер больницы в Липецкой области, сообщает в пятницу обладминистрация.
"Всего в Донской районной больнице работают 84 сотрудника. В середине мая там заболели один врач и четыре медсестры. Инфицирование произошло в бытовых условиях", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в медучреждении проводится профилактическая дезинфекция.
В больнице Задонского района, как информируют власти, несколько медицинских работников находятся на больничном с диагнозом "внебольничная пневмония".
"Коронавирусная инфекция у них не подтверждена", - сообщает обладминистрация.
В Липецкой области выявлено 2452 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по последним данным, 938 человек, восемь умерли.
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