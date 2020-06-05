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2020-06-05T16:07
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Кравцов призвал дождаться итогов ЕГЭ для оценки подготовки выпускников
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РИА Новости

Кравцов призвал дождаться итогов ЕГЭ для оценки подготовки выпускников

16:07 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал дождаться результатов ЕГЭ, чтобы оценить условия подготовки к экзаменам выпускников 11 класса этого года на хорошем уровне.
"Что касается выпускников 11-х классов, то я бы сейчас не забегал вперед и не делал бы каких-то итоговых оценок, пока мы не поймем и не увидим результаты Единого государственного экзамена", - заявил министр в программе "Дайте сказать!", отвечая на вопрос, достаточно ли в этом году было у выпускников условий для подготовки к ЕГЭ на хорошем уровне.
По его словам, четвертая четверть в основном отводится под повторение пройденного материала, новых тем не много. С другой стороны, у выпускников появляется дополнительное время для подготовки к экзамену. Министерство организовало методическую подготовку, в том числе с использованием онлайн-ресурсов.
В условиях ограничений по COVID-19 школьники готовились к экзаменам и проходили обучение дистанционно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
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