Кравцов призвал дождаться итогов ЕГЭ для оценки подготовки выпускников

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал дождаться результатов ЕГЭ, чтобы оценить условия подготовки к экзаменам выпускников 11 класса этого года на хорошем уровне.
"Что касается выпускников 11-х классов, то я бы сейчас не забегал вперед и не делал бы каких-то итоговых оценок, пока мы не поймем и не увидим результаты Единого государственного экзамена", - заявил министр в программе "Дайте сказать!", отвечая на вопрос, достаточно ли в этом году было у выпускников условий для подготовки к ЕГЭ на хорошем уровне.
По его словам, четвертая четверть в основном отводится под повторение пройденного материала, новых тем не много. С другой стороны, у выпускников появляется дополнительное время для подготовки к экзамену. Министерство организовало методическую подготовку, в том числе с использованием онлайн-ресурсов.
В условиях ограничений по COVID-19 школьники готовились к экзаменам и проходили обучение дистанционно.
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