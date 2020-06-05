Кравцов призвал дождаться итогов ЕГЭ для оценки подготовки выпускников

"Что касается выпускников 11-х классов, то я бы сейчас не забегал вперед и не делал бы каких-то итоговых оценок, пока мы не поймем и не увидим результаты Единого государственного экзамена", - заявил министр в программе "Дайте сказать!", отвечая на вопрос, достаточно ли в этом году было у выпускников условий для подготовки к ЕГЭ на хорошем уровне.