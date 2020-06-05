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2020-06-05T22:21
https://ria.ru/20200605/1572529279.html
В Индии мужчину задержали из-за убийства беременной слонихи
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РИА Новости

В Индии мужчину задержали из-за убийства беременной слонихи

16:05 05.06.2020 (обновлено: 22:21 05.06.2020)
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Власти индийского штата Керала задержали в пятницу одного человека в связи с убийством беременной слонихи, сообщил телеканал Zee News.
Убийство беременной слонихи, которое взбудоражило общественность Индии, произошло в округе Палаккад в конце мая. Как отмечает телеканал, слониха съела "начиненный петардами" ананас, предложенный ей местными жителями. Она получила травму и умерла, стоя в реке.
Министр лесного хозяйства штата заявил, что, как предполагается, виновников инцидента несколько, продолжается процесс их задержания. По словам министра, будут приняты строгие меры, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.
Ранее на платформе change.org появилась петиция с призывом к справедливости для погибшей слонихи. Число подписавших данную петицию уже превысило 1,4 миллиона человек.
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