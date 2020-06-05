МИА "Россия сегодня" прокомментировало маркировку СМИ в Facebook

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В МИА "Россия сегодня", комментируя начало маркировки государственных СМИ в Facebook, заявили, что правительствам пора принимать эффективные меры по регулированию работы этой соцсети и положить конец ограничению свободы слова.
Сообщалось, что американская компания Facebook начинает с 4 июня маркировать страницы медиакорпораций, которые полностью или частично находятся под контролем властей. Социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц. При этом, как заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер, Facebook не будет помечать американские СМИ, "поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость".
"Во многих странах, где работают редакции Sputnik, Facebook известен своей политической предвзятостью и цензурой, что зачастую прямо противоречит местным законам о защите свободы слова. Мы считаем, что правительствам пора начинать принимать эффективные меры, включая штрафные санкции, по регулированию работы этой социальной сети. Пора положить конец ограничениям свободы слова, которые нам фактически навязывают Соединенные Штаты через информационную монополию своих соцсетей", — говорится в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня".