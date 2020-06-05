Набиуллина: России не грозит взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу

"То, что касается поддержки государства и выплаты значительных сумм, мы при принятии решений по денежно-кредитной политике учитываем, какие расходы будет осуществлять бюджет ... для того, чтобы инфляция всегда оставалась под контролем. И на наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей в результате ограничительных мер, остановки работы предприятий, неполной занятости и так далее", - сказала глава ЦБ.