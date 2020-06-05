Министр калининградского правительства заболела COVID-19

"У нас выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией среди руководства правительства Калининградской области, заболела Елена Ивановна Дятлова (министр развития инфраструктуры), она находится в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом. Чувствует себя хорошо, заболевание проходит в легкой форме, надеемся, что в ближайшее время она поправится и вернется к своим обязанностям", - рассказали в штабе.