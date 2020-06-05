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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:01
https://ria.ru/20200605/1572528909.html
Министр калининградского правительства заболела COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572528819_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dbe90253865f96cc829195ccdd0acf6f.jpg
РИА Новости

Министр калининградского правительства заболела COVID-19

16:01 05.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова
Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 июн - РИА Новости. Министр развития инфраструктуры правительства Калининградской области Елена Дятлова заболела коронавирусом, она госпитализирована в инфекционный стационар, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"У нас выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией среди руководства правительства Калининградской области, заболела Елена Ивановна Дятлова (министр развития инфраструктуры), она находится в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом. Чувствует себя хорошо, заболевание проходит в легкой форме, надеемся, что в ближайшее время она поправится и вернется к своим обязанностям", - рассказали в штабе.
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В оперштабе отметили, что круг контактов министра проверяется, на текущий момент в правительстве Калининградской области больше подтвержденных случаев коронавируса нет.
Всего на 5 июня в Калининградской области на COVID-19 обследовано 58,4 тысячи человек. Выявлено 1700 случаев заражения (за сутки - 35), из них 740 человек выздоровели (22 - за последние сутки), 29 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4364 человека, в том числе 107 в условиях обсерватора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
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