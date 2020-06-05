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Членам Таганской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Деда Хасана
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РИА Новости

Членам Таганской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Деда Хасана

15:57 05.06.2020 (обновлено: 17:11 05.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМесто покушения на криминального авторитета Деда Хасана
Место покушения на криминального авторитета Деда Хасана
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Место покушения на криминального авторитета Деда Хасана. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве криминального авторитета Деда Хасана, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Кроме того, по данным следствия, ОПГ причастна к другим убийствам, а также разбойным нападениям, похищениям, вымогательствам и аферам. Ликвидировать ее удалось лишь в январе прошлого года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.

"Обвиняемыми в разные годы совершены: убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ", — перечислила Петренко.

Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович, оба сейчас находятся в СИЗО и вину не признают.
Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве. Дело до сих пор не раскрыто.
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19 августа 2018, 08:00
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Дед Хасан (Аслан Усоян)Убийство Деда ХасанаМоскваПроисшествия
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