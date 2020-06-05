Членам Таганской ОПГ предъявили обвинение в убийстве Деда Хасана

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве криминального авторитета Светлана Петренко. Членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве криминального авторитета Деда Хасана , сообщила официальный представитель СК

Кроме того, по данным следствия, ОПГ причастна к другим убийствам, а также разбойным нападениям, похищениям, вымогательствам и аферам. Ликвидировать ее удалось лишь в январе прошлого года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.

"Обвиняемыми в разные годы совершены: убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ", — перечислила Петренко.

Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович, оба сейчас находятся в СИЗО и вину не признают.