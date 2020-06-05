Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация с единым государственным экзаменом за последние годы изменилась в лучшую сторону, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Ситуация с 2013 года сильно поменялась и поменялась в лучшую сторону", - сказал Кравцов в ходе онлайн-трансляции программы "Дайте сказать!".
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Он напомнил, что в 2013 году были массовые утечки экзаменационных заданий, из определенных регионов приезжали школьники с высокими баллами по ЕГЭ и после поступления в вуз не могли сдать первую сессию.
"Не секрет, что в 2014 году в некоторых регионах не сдали экзамены на минимальное количество баллов 50-60% выпускников 11 классов. Как раз объективный экзамен подтолкнул к тому, что предметно стали заниматься повышением качества образования", - уточнил Кравцов.