Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону

"Ситуация с 2013 года сильно поменялась и поменялась в лучшую сторону", - сказал Кравцов в ходе онлайн-трансляции программы "Дайте сказать!".

Он напомнил, что в 2013 году были массовые утечки экзаменационных заданий, из определенных регионов приезжали школьники с высокими баллами по ЕГЭ и после поступления в вуз не могли сдать первую сессию.