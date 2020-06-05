В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Недружественные шаги со стороны Чехии в адрес РФ стали носить системный характер, ждать улучшения российско-чешских отношений в ближайшее время не стоит, заявил РИА Новости первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.
"Наш МИД по таким вопросам, как правило, реагирует оперативно и внятно, рассчитываем на такую же реакцию и в этом случае, и я думаю, что эта реакция будет поддержана по линии комитета Государственной думы (по международным делам)", - сказал Новиков.
Он добавил, подобные шаги со стороны Чехии приобретают системный характер, так, Новиков напомнил о ситуации с демонтажом в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.
"Все это выглядит печально... Когда люди вынуждены выполнять чей-то политический заказ, они вынуждены как-то для собственной защиты прибегать к убеждению своего народа, своего населения в том, что эта антироссийская позиция не является примитивным выполнением чей-то воли, а основана на каких-то конкретных шагах России, которые являются недружественными, а если этих шагов нет, то их нужно придумать. Сейчас мы имеем ровно такую ситуацию", - сказал депутат.
Парламентарий добавил, что "вне всякого сомнения, улучшению российско-чешских отношений это уж точно не будет способствовать в ближайшей перспективе".