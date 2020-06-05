В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

"Наш МИД по таким вопросам, как правило, реагирует оперативно и внятно, рассчитываем на такую же реакцию и в этом случае, и я думаю, что эта реакция будет поддержана по линии комитета Государственной думы (по международным делам)", - сказал Новиков.

"Все это выглядит печально... Когда люди вынуждены выполнять чей-то политический заказ, они вынуждены как-то для собственной защиты прибегать к убеждению своего народа, своего населения в том, что эта антироссийская позиция не является примитивным выполнением чей-то воли, а основана на каких-то конкретных шагах России, которые являются недружественными, а если этих шагов нет, то их нужно придумать. Сейчас мы имеем ровно такую ситуацию", - сказал депутат.