Минобрнауки организует консультационную помощь для иностранных студентов

"Иностранные студенты оказались в наиболее сложной ситуации. И те, кто выехал, и те, кто остался. ...Мы сейчас с коллегами очень настоятельно подумаем над тем, чтобы методическую консультационную помощь всем иностранным студентам организовать, чтобы оперативно по всем вопросам - ...и по обучению, и по визам (отвечать - ред.)", - рассказал Фальков в рамках прямой линии.