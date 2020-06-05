Минобрнауки организует консультационную помощь для иностранных студентов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ организует консультационную помощь иностранным студентам по вопросам виз и обучения в период коронавируса, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Иностранные студенты оказались в наиболее сложной ситуации. И те, кто выехал, и те, кто остался. ...Мы сейчас с коллегами очень настоятельно подумаем над тем, чтобы методическую консультационную помощь всем иностранным студентам организовать, чтобы оперативно по всем вопросам - ...и по обучению, и по визам (отвечать - ред.)", - рассказал Фальков в рамках прямой линии.
Министр отметил, что подробности о том, куда именно можно будет обратиться за такой консультацией, будут объявлены в ближайшие две недели.
"Либо в одну из наших ассоциаций, союзов университетов, на их базе организуем, либо в министерстве соответствующую работу проведем. И вот на подобные вопросы можно будет, написав или сняв трубку, очень быстро получить квалифицированный ответ", - добавил Фальков.