Министр энергетики Казахстана примет участие в переговорах ОПЕК+ 6 июня

НУР-СУЛТАН, 5 июн - РИА Новости. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев примет участие в переговорах ОПЕК+, намеченных на 6 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Будет участвовать министр энергетики Казахстана", - сказал представитель ведомства.
Ранее источники РИА Новости в делегациях альянса сообщили, что основными опциями по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ в преддверии заседания альянса остаются продление текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки на один или два месяца, а консенсус на данный момент складывается вокруг первого варианта.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.