Министр энергетики Казахстана примет участие в переговорах ОПЕК+ 6 июня

Ранее источники РИА Новости в делегациях альянса сообщили, что основными опциями по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ в преддверии заседания альянса остаются продление текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки на один или два месяца, а консенсус на данный момент складывается вокруг первого варианта.