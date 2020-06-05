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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-05T15:53
https://ria.ru/20200605/1572528269.html
Министр энергетики Казахстана примет участие в переговорах ОПЕК+ 6 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188097_0:170:3155:1945_1036x0_80_0_0_87e9e33cfb69ebbddbecdc031333ee50.jpg
РИА Новости

Министр энергетики Казахстана примет участие в переговорах ОПЕК+ 6 июня

15:53 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 5 июн - РИА Новости. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев примет участие в переговорах ОПЕК+, намеченных на 6 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Будет участвовать министр энергетики Казахстана", - сказал представитель ведомства.
Ранее источники РИА Новости в делегациях альянса сообщили, что основными опциями по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ в преддверии заседания альянса остаются продление текущего объема сокращения добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки на один или два месяца, а консенсус на данный момент складывается вокруг первого варианта.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияКазахстанЭкономика
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