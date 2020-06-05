Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Нидерланды с 15 июня снимают ограничение на въезд туристов из 12 стран Евросоюза с наименьшим числом заболевших COVID-19, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Туристы из стран, где риск для здоровья сопоставим с риском в Нидерландах или ниже, могут посетить страну этим летом. Конечно, они должны соблюдать все правила, действующие в Нидерландах, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что территориальных ограничений по местам отдыха в пределах Нидерландов не будет. Также сообщается, что рестораны, кафе и зоны отдыха на открытом воздухе и достопримечательности и музеи в Нидерландах будут открыты для туристов.

По последним данным, число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах составляет 47 152, скончались более 6 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.