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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:31
https://ria.ru/20200605/1572528123.html
Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза

15:52 05.06.2020 (обновлено: 16:31 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Нидерланды с 15 июня снимают ограничение на въезд туристов из 12 стран Евросоюза с наименьшим числом заболевших COVID-19, говорится в заявлении на сайте правительства.
Сообщается, что с 15 июня въезд в страну будет разрешен для туристов из Бельгии, Болгарии, Германии, Эстонии, Италии, Хорватии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Португалии, Словении и Чехии.
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"Туристы из стран, где риск для здоровья сопоставим с риском в Нидерландах или ниже, могут посетить страну этим летом. Конечно, они должны соблюдать все правила, действующие в Нидерландах, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - говорится в заявлении.
Отмечается, что территориальных ограничений по местам отдыха в пределах Нидерландов не будет. Также сообщается, что рестораны, кафе и зоны отдыха на открытом воздухе и достопримечательности и музеи в Нидерландах будут открыты для туристов.
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По последним данным, число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах составляет 47 152, скончались более 6 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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