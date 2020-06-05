Ученые выяснили, сколько в Галактике планет, похожих на молодую Землю

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британские ученые рассчитали вероятность нахождения планет, похожих на Землю на ранних стадиях ее развития, когда всю поверхность планеты покрывал океан магмы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.
Изучая экзопланеты, планетологи основное внимание уделяют поиску землеподобных тел с потенциально пригодными для жизни условиями. Ученые из Шеффилдского университета в Великобритании в своем новом исследовании показали, что шансы найти похожие на Землю планеты на ранних стадиях их формирования намного выше, чем считалось ранее.
Авторы проводили сравнительный анализ молодых звезд Млечного Пути с аналогичными объектами в других областях звездообразования с целью проверки теоретических построений. Исследователи решили выяснить, влияет ли то, к какой популяции относятся звезды, на вероятность возникновения у них землеподобных планет.
Оказалось, что вероятность обнаружить у звезд, подобных Солнцу, так называемые планеты магматического океана, весьма велика. Столкновения с другими, более мелкими телами заставляют эти молодые планеты разогреваться так сильно, что их поверхность превращаются в расплавленную породу.
"Планеты магматического океана легче всего обнаружить вблизи таких звезд, как Солнце, которые в два раза тяжелее звезды средней массы, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Ричарда Паркера (Richard Parker) из Департамента физики и астрономии. — Эти планеты излучают так много тепла, что мы можем наблюдать свечение от них, используя инфракрасные телескопы последнего поколения".
Речь идет прежде всего о космическом телескопеGaia Европейского космического агентства, данные которого авторы использовали в своем исследовании.
Ученые искали планеты среди "молодых движущихся групп" — скоплений звезд, обладающих сходным движением в пространстве и возрастом не более 100 миллионов лет. Поскольку звезды в такой группе образуются близко друг от друга и примерно в одно время, то они обладают схожими характеристиками. Обычно эти скопления содержат всего несколько десятков звезд, и телескопы предыдущего поколения не позволяли их идентифицировать, так звезды сливались с фоном Галактики.
Для обработки результатов наблюдений исследователи применили метод компьютерного кодирования сигналов путем выборки исходного распределения звезд по массе. Это помогло ученым отобрать те звезды, у которых потенциально уже могли сформироваться молодые землеподобные планеты.
По мнению авторов, результаты их исследования позволяют лучше понять, является ли процесс звездообразования универсальным и у каких именно молодых звезд формируются каменистые потенциально обитаемые планеты, такие как Земля.
На следующем этапе ученые планируют использовать компьютерное моделирование для объяснения происхождения внутри Галактики молодых движущихся групп звезд.