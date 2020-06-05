Ученые выяснили, сколько в Галактике планет, похожих на молодую Землю

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британские ученые рассчитали вероятность нахождения планет, похожих на Землю на ранних стадиях ее развития, когда всю поверхность планеты покрывал океан магмы. Результаты исследования Британские ученые рассчитали вероятность нахождения планет, похожих на Землю на ранних стадиях ее развития, когда всю поверхность планеты покрывал океан магмы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Изучая экзопланеты, планетологи основное внимание уделяют поиску землеподобных тел с потенциально пригодными для жизни условиями. Ученые из Шеффилдского университета в Великобритании в своем новом исследовании показали, что шансы найти похожие на Землю планеты на ранних стадиях их формирования намного выше, чем считалось ранее.

Авторы проводили сравнительный анализ молодых звезд Млечного Пути с аналогичными объектами в других областях звездообразования с целью проверки теоретических построений. Исследователи решили выяснить, влияет ли то, к какой популяции относятся звезды, на вероятность возникновения у них землеподобных планет.

Оказалось, что вероятность обнаружить у звезд, подобных Солнцу, так называемые планеты магматического океана, весьма велика. Столкновения с другими, более мелкими телами заставляют эти молодые планеты разогреваться так сильно, что их поверхность превращаются в расплавленную породу.

"Планеты магматического океана легче всего обнаружить вблизи таких звезд, как Солнце, которые в два раза тяжелее звезды средней массы, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Ричарда Паркера (Richard Parker) из Департамента физики и астрономии. — Эти планеты излучают так много тепла, что мы можем наблюдать свечение от них, используя инфракрасные телескопы последнего поколения".

Речь идет прежде всего о космическом телескопеGaia Европейского космического агентства , данные которого авторы использовали в своем исследовании.

Ученые искали планеты среди "молодых движущихся групп" — скоплений звезд, обладающих сходным движением в пространстве и возрастом не более 100 миллионов лет. Поскольку звезды в такой группе образуются близко друг от друга и примерно в одно время, то они обладают схожими характеристиками. Обычно эти скопления содержат всего несколько десятков звезд, и телескопы предыдущего поколения не позволяли их идентифицировать, так звезды сливались с фоном Галактики.

Для обработки результатов наблюдений исследователи применили метод компьютерного кодирования сигналов путем выборки исходного распределения звезд по массе. Это помогло ученым отобрать те звезды, у которых потенциально уже могли сформироваться молодые землеподобные планеты.

По мнению авторов, результаты их исследования позволяют лучше понять, является ли процесс звездообразования универсальным и у каких именно молодых звезд формируются каменистые потенциально обитаемые планеты, такие как Земля.