США нанесли первые удары по талибам после объявленного в мае перемирия

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиация США нанесла первые удары по боевикам радикального движения "Талибан" с момента объявления перемирия между правительством Афганистана и талибами по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
"ВС США в Афганистане 4 июня провели два авиаудара с целью помешать скоординированной атаке "Талибана" на контрольно-пропускные пункты афганских национальных сил обороны и безопасности... Это были первые авиаудары США против "Талибана" с момента прекращения огня по случаю Ид аль-Фитр", - сообщил Леггетт в Twitter.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить до двух тысяч членов движения "Талибан" в ответ на решение талибов о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.