США нанесли первые удары по талибам после объявленного в мае перемирия

"ВС США в Афганистане 4 июня провели два авиаудара с целью помешать скоординированной атаке "Талибана" на контрольно-пропускные пункты афганских национальных сил обороны и безопасности... Это были первые авиаудары США против "Талибана" с момента прекращения огня по случаю Ид аль-Фитр", - сообщил Леггетт в Twitter.