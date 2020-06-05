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2020-06-05T15:51
https://ria.ru/20200605/1572527986.html
США нанесли первые удары по талибам после объявленного в мае перемирия
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_28:0:2959:1649_1036x0_80_0_0_61de1c9875abd6e9b362a92fb189533e.jpg
РИА Новости

США нанесли первые удары по талибам после объявленного в мае перемирия

15:51 05.06.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Авиация США нанесла первые удары по боевикам радикального движения "Талибан" с момента объявления перемирия между правительством Афганистана и талибами по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

"ВС США в Афганистане 4 июня провели два авиаудара с целью помешать скоординированной атаке "Талибана" на контрольно-пропускные пункты афганских национальных сил обороны и безопасности... Это были первые авиаудары США против "Талибана" с момента прекращения огня по случаю Ид аль-Фитр", - сообщил Леггетт в Twitter.

Он заявил, что первый авиаудар нанесли против 25 боевиков в провинции Фарах, второй удар - в провинции Кандагар.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить до двух тысяч членов движения "Талибан" в ответ на решение талибов о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.
Американские военные на юго-востоке Афганистана
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Вооруженные силы СШАФарах (провинция)Кандагар (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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