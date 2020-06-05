"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

"По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 2002 NN4, составит 5,09 миллиона километров. Для примера: четырехкилометровый астероид 52768 (1998 OR2), приблизившийся к нашей планете 29 апреля этого года, пролетел на дистанции шесть миллионов километров. То есть завтрашний "гость" должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьезной опасности", — сказали в госкорпорации.