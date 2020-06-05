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2020-06-05T21:05
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"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
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РИА Новости

"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

15:46 05.06.2020 (обновлено: 21:05 05.06.2020)
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© Fotolia / AND IncРисунок астероида около планеты Земля
Рисунок астероида около планеты Земля
© Fotolia / AND Inc
Рисунок астероида около планеты Земля. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Астероид в субботу подлетит к Земле ближе, чем его апрельский "собрат", но все равно будет слишком далеко, чтобы говорить о риске столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 2002 NN4, составит 5,09 миллиона километров. Для примера: четырехкилометровый астероид 52768 (1998 OR2), приблизившийся к нашей планете 29 апреля этого года, пролетел на дистанции шесть миллионов километров. То есть завтрашний "гость" должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский. Но это все равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьезной опасности", — сказали в госкорпорации.

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Там отметили, что ученые Академии наук пристально следят за подобными достаточно крупными объектами, всякого рода неожиданности здесь очень маловероятны.
Ранее сообщалось, что потенциально опасный астероид под номером 163348 (2002 NN4) размером от 250 до 570 метров пройдет на минимальном расстоянии от Земли 6 июня в 6:20 по московскому времени. Для Земли угрозы он не представляет, поскольку пройдет от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны. При этом астероид относится к потенциально опасным, поскольку его траектория пересекает орбиту Земли.
Астероид открыт в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток.
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YSYar S
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