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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T16:13
https://ria.ru/20200605/1572527625.html
Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155327/01/1553270196_0:28:845:503_1036x0_80_0_0_486b10596da1d2676b218153848b5a3c.jpg
РИА Новости

Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

15:44 05.06.2020 (обновлено: 16:13 05.06.2020)
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© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус.
"Вчера мне поставили пневмонию, в больнице взяли тест, тест показал (положительный результат. — Прим. ред.). Сейчас еду в 24-ю горбольницу Екатеринбурга, будут решать — госпитализация или на домашнем лечении буду находиться", — сказал Ионин.
Он также сообщил, что чувствует себя нормально. Ранее в течение двух дней у него была температура, но сейчас уже самостоятельно едет в больницу за рулем, чтобы максимально избежать контактов с кем-либо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ИонинКоронавирусыГосдума РФОбщество
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