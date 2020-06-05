Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус.
"Вчера мне поставили пневмонию, в больнице взяли тест, тест показал (положительный результат. — Прим. ред.). Сейчас еду в 24-ю горбольницу Екатеринбурга, будут решать — госпитализация или на домашнем лечении буду находиться", — сказал Ионин.
Он также сообщил, что чувствует себя нормально. Ранее в течение двух дней у него была температура, но сейчас уже самостоятельно едет в больницу за рулем, чтобы максимально избежать контактов с кем-либо.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.