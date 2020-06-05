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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:42
https://ria.ru/20200605/1572527363.html
Эстония продлила запрет на полеты за рубеж
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525526_0:89:2964:1756_1036x0_80_0_0_fb34d7c2006b02affb3e26ca15c1e64d.jpg
РИА Новости

Эстония продлила запрет на полеты за рубеж

15:42 05.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн - РИА Новости. Эстония продлила до 21 июня запрет на полеты в Россию и другие страны с высоким риском распространения COVID-19, сообщил в пятницу министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
По данным министерства экономики и коммуникаций, решение о запрете или разрешении полетов принимается на основании информации о заболеваемости коронавирусом в той или иной стране. Полеты разрешаются при условии, что в последние 14 дней число заболевших COVID-19 не превышает 25 человек на 100 тысяч жителей.
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"По состоянию на 1 июня в число таких стран входят Швеция, Великобритания, Португалия, Белоруссия, США, Россия и Бельгия. В случае если количество зараженных там начнет сокращаться, полеты будут возобновлены", - сказал министр изданию Postimees.
В то же время, открытие направлений зависит от правил и самой страны назначения. Как и в Эстонии, при въезде в другие страны введены внутренние ограничения, которые нужно учесть, планируя поездку, отметил Аас.
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Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1910 человек, за время пандемии скончались 69 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Таави АасВОЗЭстонияВ мире
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