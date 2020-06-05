Эстония продлила запрет на полеты за рубеж

По данным министерства экономики и коммуникаций, решение о запрете или разрешении полетов принимается на основании информации о заболеваемости коронавирусом в той или иной стране. Полеты разрешаются при условии, что в последние 14 дней число заболевших COVID-19 не превышает 25 человек на 100 тысяч жителей.
"По состоянию на 1 июня в число таких стран входят Швеция, Великобритания, Португалия, Белоруссия, США, Россия и Бельгия. В случае если количество зараженных там начнет сокращаться, полеты будут возобновлены", - сказал министр изданию Postimees.
В то же время, открытие направлений зависит от правил и самой страны назначения. Как и в Эстонии, при въезде в другие страны введены внутренние ограничения, которые нужно учесть, планируя поездку, отметил Аас.
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1910 человек, за время пандемии скончались 69 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф