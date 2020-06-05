Путин пообещал дать поручения после встречи с экологами и зоозащитниками

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручения после своей встречи с экологами и зоозащитниками, которая проходит в пятницу в формате видеоконференции.
В ходе встречи зоозащитник из Челябинска, в частности, попросил главу государства взять под контроль историю со львенком, которого использовали как реквизит для фотосъемок во время курортного сезона, поскольку против тех, кто жестоко обращался с ним, до сих пор не заведено уголовного дела, а новый курортный сезон приближается. Он также рассказал о сложностях при спасении животных от браконьеров в условиях пандемии.
"Постараюсь так, чтобы мои коллеги - соответствующие поручения после нашей сегодняшней встречи будут сформулированы - мимо этого не пройдут", - сказал Путин.