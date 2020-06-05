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РИА Наука
2020-06-05T15:36
https://ria.ru/20200605/1572526938.html
Китай планирует разработать новую ракету-носитель
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РИА Новости

Китай планирует разработать новую ракету-носитель

15:36 05.06.2020
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© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11)
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11)
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (CZ-11) . Архивное фото
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китайские специалисты намерены в ближайшее время приступить к разработке твердотопливной ракеты "Чанчжэн-11А", первый пуск которой может состояться уже в 2022 году, говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).
"Планируется приступить к разработкам твердотопливной ракеты "Чанчжэн-11А", обладающей большей грузоподъемностью и приспособленной для пусков с суши и с моря (с плавучих космодромов и платформ - ред.)", - говорится в сообщении CASC.
Проектирование ракеты планируется завершить до конца этого года, а первая миссия "Чанчжэн-11А" может состояться уже в 2022 году.
Китай уже имеет твердотопливную ракету-носитель "Чанчжэн-11",первый пуск которой состоялся в 2015 году, в прошлом году ракета впервые успешно стартовала с плавучей платформы в Желтом море. Ракета предназначена преимущественно для вывода на орбиту легких спутников. С ее помощью помимо прочего осуществляются и коммерческие запуски.
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн
25 ноября 2019, 18:13
Китай заинтересован в налаживании взаимодействия с Россией по космосу
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаКитай
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