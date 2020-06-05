Китай планирует разработать новую ракету-носитель

ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китайские специалисты намерены в ближайшее время приступить к разработке твердотопливной ракеты "Чанчжэн-11А", первый пуск которой может состояться уже в 2022 году, говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).