Китай планирует разработать новую ракету-носитель

ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китайские специалисты намерены в ближайшее время приступить к разработке твердотопливной ракеты "Чанчжэн-11А", первый пуск которой может состояться уже в 2022 году, говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).
"Планируется приступить к разработкам твердотопливной ракеты "Чанчжэн-11А", обладающей большей грузоподъемностью и приспособленной для пусков с суши и с моря (с плавучих космодромов и платформ - ред.)", - говорится в сообщении CASC.
Проектирование ракеты планируется завершить до конца этого года, а первая миссия "Чанчжэн-11А" может состояться уже в 2022 году.
Китай уже имеет твердотопливную ракету-носитель "Чанчжэн-11",первый пуск которой состоялся в 2015 году, в прошлом году ракета впервые успешно стартовала с плавучей платформы в Желтом море. Ракета предназначена преимущественно для вывода на орбиту легких спутников. С ее помощью помимо прочего осуществляются и коммерческие запуски.
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