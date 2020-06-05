Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T16:23
https://ria.ru/20200605/1572526900.html
В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565139453_428:427:3310:2048_1036x0_80_0_0_f91cb8d30b358104f01c89bb572284f2.jpg
РИА Новости

В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

15:35 05.06.2020 (обновлено: 16:23 05.06.2020)
1265
© AP Photo / Petr David JosekПосольство России в Чехии
Посольство России в Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Посольство России в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Праге в своем комментарии в пятницу назвало высылку из страны двоих его дипломатов "сфабрикованной провокацией".
Ранее в пятницу премьер Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, один из которых, по словам премьера, передал в местную контрразведку выдуманную информацию о якобы привезенном в Прагу одним из дипломатов РФ яде рицин.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
Вчера, 15:55
В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
"Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - говорится в комментарии российского диппредставительства.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ России будет зеркальным.
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Вчера, 15:53
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
3081181
Обсудить 0
Высылка двух сотрудников российского посольства в ЧехииАндрей БабишПрагаРоссияЧехияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
Посольство России в Чехии
Посольство в Чехии прокомментировало высылку двух сотрудников
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Владимир Джабаров
Россия ответит зеркально на высылку Чехией сотрудников посольства
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" угрозой ЕС
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Джеймс Гилмор
Крымские татары оценили высказывание постпреда США при ОБСЕ о пытках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния