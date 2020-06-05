В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

ПРАГА, 5 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Праге в своем комментарии в пятницу назвало высылку из страны двоих его дипломатов "сфабрикованной провокацией".
Ранее в пятницу премьер Андрей Бабиш объявил о высылке из страны двух российских дипломатов, один из которых, по словам премьера, передал в местную контрразведку выдуманную информацию о якобы привезенном в Прагу одним из дипломатов РФ яде рицин.
"Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения. Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - говорится в комментарии российского диппредставительства.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ России будет зеркальным.