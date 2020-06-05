В Швеции число умерших с COVID-19 превысило 4,6 тысячи

"В Швеции на сегодняшний день скончались 4639 человек, зарегистрированы 42 939 случаев заражения. На графике видно, что число новых случаев госпитализации остается прежним, ситуация стабильная. Мы фиксируем больше случаев заражения в последние дни, мы думаем, что это связано с тем, что сейчас проводится больше тестов", - заявила Буфорс.

В четверг правительство Швеции заявило, что теперь сдать анализ на COVID -19 смогут все лица с симптомами, тестирование будет бесплатным. В случае если результат окажется положительным, специалисты будут отслеживать контакты заболевшего, чтобы выявить путь заражения. На эти цели правительство выделило дополнительно 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро). Ранее тест на коронавирус могли сдать только медики и госпитализированные пациенты, позже в приоритетную группу включили пожарных и полицейских.