Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:33
https://ria.ru/20200605/1572526766.html
В Швеции число умерших с COVID-19 превысило 4,6 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570929120_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13891d073e79a5d7fec2d770e1287e47.jpg
РИА Новости

В Швеции число умерших с COVID-19 превысило 4,6 тысячи

15:33 05.06.2020
414
© AFP 2020 / Jonathan NackstrandМедицинские работники надевают средства индивидуальной защиты в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand
Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 5 июн - РИА Новости. Число смертельных случаев, связанных с заражением COVID-19, в Швеции в пятницу достигло 4639 человек, зафиксировано почти 43 тысячи случаев заражения, рассказала в ходе пресс-конференции представитель Агентства здравоохранения Швеции Сара Буфорс.
"В Швеции на сегодняшний день скончались 4639 человек, зарегистрированы 42 939 случаев заражения. На графике видно, что число новых случаев госпитализации остается прежним, ситуация стабильная. Мы фиксируем больше случаев заражения в последние дни, мы думаем, что это связано с тем, что сейчас проводится больше тестов", - заявила Буфорс.
Жители Стокгольма в парке Раламбшов во время пандемии коронавируса COVID-19
3 июня, 15:25
Не сумели предотвратить. В Швеции жалеют об отсутствии карантина по COVID
В четверг правительство Швеции заявило, что теперь сдать анализ на COVID -19 смогут все лица с симптомами, тестирование будет бесплатным. В случае если результат окажется положительным, специалисты будут отслеживать контакты заболевшего, чтобы выявить путь заражения. На эти цели правительство выделило дополнительно 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро). Ранее тест на коронавирус могли сдать только медики и госпитализированные пациенты, позже в приоритетную группу включили пожарных и полицейских.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
200010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Нидерландах умерли более шести тысяч больных COVID-19
Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 103
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 357
Медицинские работники и пациент в миланской больнице Поликлинико
Число случаев COVID-19 в Италии выросло на 518
Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор назвал причины высылки российских дипломатов из Чехии
Машина скорой помощи в Бельгии
В Бельгии за сутки умерли 29 человек с коронавирусом
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 247
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась
Тегеран
В Иране выявили 2886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
В РПЦ раскритиковали "шведскую модель" борьбы с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,2 тысячи
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Число случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 887
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции число жертв коронавируса возросло на 46 человек
Продажа ювелирных украшений
Россияне в мае начали активно покупать одежду и украшения
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния