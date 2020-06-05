Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам

Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Больницы Московской области вернутся к оказанию плановой медицинской помощи 8 июня. Консультации будут проходить по новым правилам. Об этом сообщил телеканал Больницы Московской области вернутся к оказанию плановой медицинской помощи 8 июня. Консультации будут проходить по новым правилам. Об этом сообщил телеканал "360"

"Ситуация с коронавирусом стабилизируется, мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций и первым этапом восстанавливаем плановую помощь", — отметила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Во всех поликлиниках для пациентов ввели новые правила. Жители региона должны входить в медучреждение в перчатках и масках. На пороге им измерят температуру.

Теперь введен интервал между записями — не менее 30 минут, это необходимо для проведения дезинфекции. Также следует обязательно соблюдать и социальную дистанцию.

Госпитализировать будут по нескольким профилям: кардиология, хирургия, неврология, травматология, наркология. Терапевты, педиатры и врачи общей практики будут выдавать направление к узкопрофильным специалистам.