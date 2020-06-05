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Новости Подмосковья
2020-06-05T16:27
https://ria.ru/20200605/1572526564.html
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572526047_0:61:1500:906_1036x0_80_0_0_8dd62764af7a42efa89be8d222a7dd65.jpg
РИА Новости

Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам

15:31 05.06.2020 (обновлено: 16:27 05.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевДевушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Больницы Московской области вернутся к оказанию плановой медицинской помощи 8 июня. Консультации будут проходить по новым правилам. Об этом сообщил телеканал "360".

"Ситуация с коронавирусом стабилизируется, мы постепенно возвращаемся к нормальной работе медицинских организаций и первым этапом восстанавливаем плановую помощь", — отметила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Во всех поликлиниках для пациентов ввели новые правила. Жители региона должны входить в медучреждение в перчатках и масках. На пороге им измерят температуру.
Теперь введен интервал между записями — не менее 30 минут, это необходимо для проведения дезинфекции. Также следует обязательно соблюдать и социальную дистанцию.
Госпитализировать будут по нескольким профилям: кардиология, хирургия, неврология, травматология, наркология. Терапевты, педиатры и врачи общей практики будут выдавать направление к узкопрофильным специалистам.
Чтобы получить консультации, нужно позвонить по номеру 8 (800) 550-50-30 или оформить заявку на посещение через портал госуслуг Подмосковья. Врач изучит информацию и решит, в каком формате пройдет беседа. Существует два варианта: непосредственно прием и проведение телемедицинской консультации — то есть в формате видеосвязи.
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Новости ПодмосковьяМинистерство здравоохранения Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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