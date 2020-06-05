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Поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство
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РИА Новости

Поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство

15:28 05.06.2020 (обновлено: 18:41 05.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Поступающие в вузы абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за волонтерство, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Что касается поступления. Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь есть возможность вузам дать дополнительные баллы. Ясно, что в правилах приема каждого вуза установлено, за что дают дополнительные баллы, до 10 баллов", - рассказал Фальков в рамках прямой линии.
Фальков уточнил, что вузам, правила поступления в которые это предусматривают, рекомендовано давать определенное количество дополнительных баллов при предъявлении волонтерской книжки.
"Это повышает шанс на поступление, соответственно, в высшее учебное заведение", - отметил министр.
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