Поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Поступающие в вузы абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за волонтерство, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Что касается поступления. Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь есть возможность вузам дать дополнительные баллы. Ясно, что в правилах приема каждого вуза установлено, за что дают дополнительные баллы, до 10 баллов", - рассказал Фальков в рамках прямой линии.
Фальков уточнил, что вузам, правила поступления в которые это предусматривают, рекомендовано давать определенное количество дополнительных баллов при предъявлении волонтерской книжки.
"Это повышает шанс на поступление, соответственно, в высшее учебное заведение", - отметил министр.