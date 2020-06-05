Поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство

"Что касается поступления. Если речь идет о магистратуре или, может быть, волонтеры-школьники поступают на первый курс, то здесь есть возможность вузам дать дополнительные баллы. Ясно, что в правилах приема каждого вуза установлено, за что дают дополнительные баллы, до 10 баллов", - рассказал Фальков в рамках прямой линии.