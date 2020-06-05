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2020-06-05T15:27
https://ria.ru/20200605/1572526083.html
Компании обяжут устранять вред природе после закрытия их предприятий
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РИА Новости

Компании обяжут устранять вред природе после закрытия их предприятий

15:27 05.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила создать рабочую группу для подготовки законопроекта, обязывающего собственников промышленных предприятий устранять последствия негативного воздействия на окружающую среду после вывода их из эксплуатации, его консервации или ликвидации, текст поручения имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно поручению, законопроект предстоит разработать до 22 июня нынешнего года.
В рабочую группу войдут представители Минприроды РФ, Минпромторга, Минэнерго, Минфина, Минстроя, Ростехнадзора и других ведомств.
Помимо этого, Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэнерго совместно с российским регионами провести инвентаризацию объектов промышленности и энергетики, чтобы выявить компании-банкроты или находящихся в предбанкротром состоянии, и в результате деятельности которых на их предприятиях был нанесен вред окружающей среде. Итоги этой работы должны быть представлены до 30 июля.
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