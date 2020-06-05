Компании обяжут устранять вред природе после закрытия их предприятий

Помимо этого, Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэнерго совместно с российским регионами провести инвентаризацию объектов промышленности и энергетики, чтобы выявить компании-банкроты или находящихся в предбанкротром состоянии, и в результате деятельности которых на их предприятиях был нанесен вред окружающей среде. Итоги этой работы должны быть представлены до 30 июля.