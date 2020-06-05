Полиция нашла сбежавшего виновника ДТП с пятью машинами в центре Москвы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские нашли виновника аварии с участием пяти автомобилей в центре Москвы, его привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Третьего июня пять автомобилей столкнулись на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца, в результате пострадал один человек. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Полицейские выяснили, что это - 39-летний приезжий. "Местонахождение данного гражданина было установлено. Он был задержан на территории Московской области", - говорится в сообщении.
На него завели административные дела, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также составили ряд протоколов.
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