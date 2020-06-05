Полиция нашла сбежавшего виновника ДТП с пятью машинами в центре Москвы

ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020

ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полицейские нашли виновника аварии с участием пяти автомобилей в центре Полицейские нашли виновника аварии с участием пяти автомобилей в центре Москвы , его привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Третьего июня пять автомобилей столкнулись на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца, в результате пострадал один человек. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что это - 39-летний приезжий. "Местонахождение данного гражданина было установлено. Он был задержан на территории Московской области", - говорится в сообщении.

На него завели административные дела, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также составили ряд протоколов.