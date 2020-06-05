Рапота не ожидает сложностей в работе Союзного государства

"Я не ожидаю никаких сложностей, потому что вы же понимаете, программы - их благословляют руководители правительств, потом ведомств. Исполняют потом исполнители - а исполнители все на местах. Они работают. Если это программы, то это НИИ, какие-то предприятия промышленные. Они тоже работают, поэтому в программах я вообще не вижу никаких проблем. Нет, пока (затруднений) не предвидится, хотя я понимаю, я ж не в безвоздушном пространстве живу - приход нового человека затормаживает иногда прохождение документов, потому что ему нужно вникнуть, понять, оценить ситуацию. Но на практике мы пока ни с чем с этим не сталкивались", - заявил Рапота в ходе онлайн-брифинга.