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Союзное государство
2020-06-05T15:20
https://ria.ru/20200605/1572525452.html
Рапота не ожидает сложностей в работе Союзного государства
https://cdn22.img.ria.ru/images/153269/59/1532695936_0:47:3072:1775_1036x0_80_0_0_bba45b2c5102f7b142ceb2bb0b6ad8fc.jpg
РИА Новости

Рапота не ожидает сложностей в работе Союзного государства

15:20 05.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Смена белорусского правительства не повлияет на работу над программами Союзного государства РФ и Белоруссии, считает его госсекретарь Григорий Рапота.
"Я не ожидаю никаких сложностей, потому что вы же понимаете, программы - их благословляют руководители правительств, потом ведомств. Исполняют потом исполнители - а исполнители все на местах. Они работают. Если это программы, то это НИИ, какие-то предприятия промышленные. Они тоже работают, поэтому в программах я вообще не вижу никаких проблем. Нет, пока (затруднений) не предвидится, хотя я понимаю, я ж не в безвоздушном пространстве живу - приход нового человека затормаживает иногда прохождение документов, потому что ему нужно вникнуть, понять, оценить ситуацию. Но на практике мы пока ни с чем с этим не сталкивались", - заявил Рапота в ходе онлайн-брифинга.
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Союзное государствоРоссияСергей РумасАлександр ЛукашенкоГригорий РапотаБелоруссияВ мире
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