Рапота не ожидает сложностей в работе Союзного государства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Смена белорусского правительства не повлияет на работу над программами Союзного государства РФ и Белоруссии, считает его госсекретарь Григорий Рапота.
"Я не ожидаю никаких сложностей, потому что вы же понимаете, программы - их благословляют руководители правительств, потом ведомств. Исполняют потом исполнители - а исполнители все на местах. Они работают. Если это программы, то это НИИ, какие-то предприятия промышленные. Они тоже работают, поэтому в программах я вообще не вижу никаких проблем. Нет, пока (затруднений) не предвидится, хотя я понимаю, я ж не в безвоздушном пространстве живу - приход нового человека затормаживает иногда прохождение документов, потому что ему нужно вникнуть, понять, оценить ситуацию. Но на практике мы пока ни с чем с этим не сталкивались", - заявил Рапота в ходе онлайн-брифинга.
4 июня, 18:56АкцентыБелоруссию ждут "самые тяжелые выборы"Предстоящие президентские выборы в Белоруссии будут "самыми тяжелыми", "некультурными" и, по-видимому, скандальными. Республиканский Центризбирком уже сетует на множественные нарушения закона, а президент Александр Лукашенко рассказывает о "каруселях".
В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.