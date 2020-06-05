Правительственный час с главой Минтруда в Госдуме может пройти 8 июля

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в нижнюю палату проект постановления о переносе запланированного на 24 июня правительственного часа с главой Минтруда Антоном Котяковым на 8 июля, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Ранее комитет внес в Госдуму проект постановления об отмене пленарного заседания 24 июня из-за указа президента об объявлении этого дня нерабочим в связи с проведением парада Победы.
Проектом предлагается перенести ранее запланированный правчас министра с 24 июня на 8 июля.