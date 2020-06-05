Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T15:17
https://ria.ru/20200605/1572525165.html
Правительственный час с главой Минтруда в Госдуме может пройти 8 июля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569060289_0:1842:2048:2994_1036x0_80_0_0_8693733497bf9d9b0c3191f2bf7acc54.jpg
РИА Новости

Правительственный час с главой Минтруда в Госдуме может пройти 8 июля

15:17 05.06.2020
24
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в нижнюю палату проект постановления о переносе запланированного на 24 июня правительственного часа с главой Минтруда Антоном Котяковым на 8 июля, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Ранее комитет внес в Госдуму проект постановления об отмене пленарного заседания 24 июня из-за указа президента об объявлении этого дня нерабочим в связи с проведением парада Победы.
Проектом предлагается перенести ранее запланированный правчас министра с 24 июня на 8 июля.
Антон Котяков
3 июня, 12:15
Минтруд проанализирует итоги антикризисных мер поддержки
000000
Обсудить 0
Антон КотяковГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На юге Красноярского края потушили крупный пожар на складе
Конституция РФ
В ФНПР поддержали поправки в Конституцию
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Еврогруппы оценил общий ответ Евросоюза на кризис из-за COVID-19
Антон Котяков
Минтруд проанализирует итоги антикризисных мер поддержки
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР запустил онлайн-сервис по вопросам, связанным с выплатами на детей
Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе вылечились большинство заболевших COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова надеется на скорые заседания в очном формате
Андрей Климов
Комиссия Совфеда проанализирует решение Facebook по маркировке СМИ
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией
Губернатор Омской области Александр Бурков приехал с инспекцией в торговые центры в день начала работы ТЦ в Омске
Омский губернатор проверил торговые центры в первый день их работы
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия в Государственной Думе РФ Андрей Исаев
В законопроекте об "удаленке" учтут предложения профсоюзов, заявил Исаев
Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС РФ проводит обработку помещений
В России создали платформу для поддержки компаний, пострадавших от COVID
Татьяна Голикова
Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов
Работа почтового отделения в период коронавируса
"Почта России" расширила географию сервиса электронных заказных писем
Российские рубли
В России выплатили уже 400 тысяч пособий на детей до семи лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния