Шесть деревьев упали в Москве во время грозы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шесть деревьев уже упало на территории Москвы во время грозы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный главк МЧС распространил в пятницу экстренное предупреждение о грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду. В период с 13 до 22 часов в Москве ожидаются дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду.
"По состоянию на 15.00, в Москве шесть упавших деревьев", - сказал собеседник агентства.
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