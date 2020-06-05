Минобрнауки создаст группу по организации учебы в условиях пандемии

"Министерство создает специальную рабочую группу с тем, чтобы в самое ближайшее время... посмотреть, как можно в условиях распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, сохранить жизнь и здоровье и преподавателей, и студентов, с другой стороны, организовать учебный процесс", - сказал Фальков на своей прямой линии.