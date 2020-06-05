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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T15:10
https://ria.ru/20200605/1572524519.html
Минобрнауки создаст группу по организации учебы в условиях пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115512_0:223:2849:1825_1036x0_80_0_0_9bed2453ed00868c39e982c8950c7871.jpg
РИА Новости

Минобрнауки создаст группу по организации учебы в условиях пандемии

15:08 05.06.2020 (обновлено: 15:10 05.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобрнауки создаст рабочую группу, которая займется вопросом организации учебного процесса в условиях коронавируса, заявил глава министерства Валерий Фальков.
Он отметил, что за лето надо будет хорошо подготовиться к новому учебному году. В первую очередь надо задаться вопросом, как можно организовать работу в условиях пандемии иначе.
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"Министерство создает специальную рабочую группу с тем, чтобы в самое ближайшее время... посмотреть, как можно в условиях распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, сохранить жизнь и здоровье и преподавателей, и студентов, с другой стороны, организовать учебный процесс", - сказал Фальков на своей прямой линии.
Он обратил внимание, что за лето нужно помочь преподавателям, которые в этом нуждаются, повысить квалификацию и освоить современные форматы удаленной работы со студентами, чтобы со следующего учебного года все были готовы на 100%.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
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