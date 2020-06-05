Минобрнауки создаст группу по организации учебы в условиях пандемии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобрнауки создаст рабочую группу, которая займется вопросом организации учебного процесса в условиях коронавируса, заявил глава министерства Валерий Фальков.
Он отметил, что за лето надо будет хорошо подготовиться к новому учебному году. В первую очередь надо задаться вопросом, как можно организовать работу в условиях пандемии иначе.
"Министерство создает специальную рабочую группу с тем, чтобы в самое ближайшее время... посмотреть, как можно в условиях распространения коронавирусной инфекции, с одной стороны, сохранить жизнь и здоровье и преподавателей, и студентов, с другой стороны, организовать учебный процесс", - сказал Фальков на своей прямой линии.
Он обратил внимание, что за лето нужно помочь преподавателям, которые в этом нуждаются, повысить квалификацию и освоить современные форматы удаленной работы со студентами, чтобы со следующего учебного года все были готовы на 100%.
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