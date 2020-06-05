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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T14:59
https://ria.ru/20200605/1572523971.html
В ФНПР поддержали поправки в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

В ФНПР поддержали поправки в Конституцию

15:00 05.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России поддерживает поправки в Конституцию РФ и считает, что граждане должны принять активное участие в голосовании 1 июля, следует из комментария главы ФНПР Михаила Шмакова, размещенного на сайте организации.
Согласно ему, в ФНПР считают очень важной поправку, которая не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда в России, но и указывает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.
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Как отметил Шмаков, переговоры по изменению методики расчета потребительской корзины сейчас ведутся на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фактически, это должно привести к повышению нижней планки оплаты труда и всей сетки зарплат работников, уточняется в его комментарии.
Также в ФНПР отмечают важность блока социальных поправок. В частности, индексация пенсий не реже одного раза в год гарантирует рост пенсионных выплат. Закрепление в конституции гарантии социального страхования и индексации социальных пособий и выплат - это реальное уточнение статей, которые были зафиксированы в действующей конституции, уточняется в сообщении.
"Хочу напомнить, что все профсоюзы России 29 января на заседании генерального совета ФНПР поддержали разработанные поправки. Это решение было подтверждено исполкомом ФНПР 18 марта. Вот почему я поддерживаю поправки в Конституцию России и считаю, что члены профсоюзов, все граждане должны принять активное участие в голосовании 1 июля", - говорится в комментарии.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
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