В ФНПР поддержали поправки в Конституцию

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России поддерживает поправки в Конституцию РФ и считает, что граждане должны принять активное участие в голосовании 1 июля, следует из комментария главы Федерация независимых профсоюзов России поддерживает поправки в Конституцию РФ и считает, что граждане должны принять активное участие в голосовании 1 июля, следует из комментария главы ФНПР Михаила Шмакова, размещенного на сайте организации.

Согласно ему, в ФНПР считают очень важной поправку, которая не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда в России, но и указывает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

Как отметил Шмаков, переговоры по изменению методики расчета потребительской корзины сейчас ведутся на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Фактически, это должно привести к повышению нижней планки оплаты труда и всей сетки зарплат работников, уточняется в его комментарии.

Также в ФНПР отмечают важность блока социальных поправок. В частности, индексация пенсий не реже одного раза в год гарантирует рост пенсионных выплат. Закрепление в конституции гарантии социального страхования и индексации социальных пособий и выплат - это реальное уточнение статей, которые были зафиксированы в действующей конституции, уточняется в сообщении.