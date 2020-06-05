Крымские татары оценили высказывание постпреда США при ОБСЕ о пытках

"Все это не более чем инсинуации и проявление информационной войны. Из уст представителей США и Украины не стоит ждать правдивой информации о жизни крымских татар в Крыму", - сказал РИА Новости Кантемир-Умеров.

По его словам, крымские татары интегрировались в российском Крыму и не обращают внимания на различного рода спекуляции, которые происходят на международных площадках. "Мы решаем внутренние проблемы, связанные с реабилитацией и обустройством нашего народа. Ввязываться в различные дрязги и обсуждения мы вообще не считаем нужным", - сказал собеседник агентства.