Крымские татары оценили высказывание постпреда США при ОБСЕ о пытках

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Общественного совета крымского татарского народа и крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" Энвер Кантемир-Умеров назвал инсинуациями слова постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о насильственных исчезновениях и пытках в Крыму.
Ранее Гилмор призвал Россию прекратить "кампанию угнетения в Крыму", вернуть Украине полный контроль над полуостровом, немедленно освободить всех политзаключенных и вывести свои войска и военную технику из восточной Украины. По его словам, ситуация в Крыму остается тяжелой, так как крымские татары и другие выступающие против "российской оккупации" подвергались насильственным исчезновениям, произвольному тюремному заключению, принудительному "психиатрическому" лечению, показательным судебным процессам и пыткам. Заявление представлено постоянному совету ОБСЕ в Вене и опубликовано на сайте миссии США.
"Все это не более чем инсинуации и проявление информационной войны. Из уст представителей США и Украины не стоит ждать правдивой информации о жизни крымских татар в Крыму", - сказал РИА Новости Кантемир-Умеров.
По его словам, крымские татары интегрировались в российском Крыму и не обращают внимания на различного рода спекуляции, которые происходят на международных площадках. "Мы решаем внутренние проблемы, связанные с реабилитацией и обустройством нашего народа. Ввязываться в различные дрязги и обсуждения мы вообще не считаем нужным", - сказал собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".