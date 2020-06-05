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2020-06-05T14:52
https://ria.ru/20200605/1572523400.html
Следствие просит домашнего ареста для главы РВК Повалко, уточнили в суде
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РИА Новости

Следствие просит домашнего ареста для главы РВК Повалко, уточнили в суде

14:52 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие просит избрать домашний арест главе Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями, заявила РИА Новости пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина.
"Следствие ходатайствует об избрании Повалко домашнего ареста", - сказала она.
Ранее его адвокат Георгий Антонов сообщал, что следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в виде взятия под стражу. При этом, по его словам, часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой Повалко предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения.
Следствие ведет МВД - следственное управление УВД по Юго-Западному административному округу Москвы.
Ранее в пресс-службе РВК сообщили РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 года. По данным источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 году.
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Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции. По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. По версии следствия, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич, "будучи в сговоре" с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение средств в Alion Energy. А потом, по версии следствия, фигуранты вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.
По мнению обвинения, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской Alion Energy, нанес РВК ущерб на 22,7 миллиона долларов. Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Сторона защиты тогда заявляла, что в Alion Energy вложились несколько американских и европейских венчурных фондов, а общая сумма инвестиций, включая российские, составила около 70 миллионов долларов. С 2017 года компания выполняет контракты на строительство и обслуживание солнечных электростанций в Мексике, Бразилии, Индии, и средства начнут возвращаться инвесторам после выхода на самоокупаемость. Никто из остальных фондов, заявляла защита, претензий не предъявляет.
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Александр ПовалкоГеоргий АнтоновБорис ТитовМексикаБразилияИндияПроисшествия
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