Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T15:36
https://ria.ru/20200605/1572523149.html
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
https://cdn23.img.ria.ru/images/155184/35/1551843537_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_e479be2dd381b1c1496ec54b9ca3443e.jpg
РИА Новости

ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля

14:49 05.06.2020 (обновлено: 15:36 05.06.2020)
1363
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
По словам еврокомиссара, большинство европейских министров высказались за продление ограничений на границах с внешним миром, которые истекают 15 июня, еще на две недели.
"Многие страны поддержали продление ограничений на внешних границах на две недели. Они также поддержали скоординированный подход, выработку ясных критериев, но были и разногласия по тому, какие критерии использовать. Я продолжу диалог с министрами для принятия окончательного решения", - сказала еврокомиссар.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
3 июня, 14:36Распространение нового коронавируса
В ЕС идут интенсивные дискуссии по ограничениям на внешних границах
1510012
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмБрюссельЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕС идут интенсивные дискуссии по ограничениям на внешних границах
Центр Таллина
Эстония продлила запрет на полеты за рубеж
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Нидерланды разрешат въезд туристам из 12 стран Евросоюза
Пассажирский самолет Boeing 777
В Росавиации оценили возможность открытия международных рейсов
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
ЕС открыт к продлению переходного периода в отношениях с Британией
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Решение о передвижении между ЕС третьими странами примут на этой неделе
Владимир Джабаров
Россия ответит зеркально на высылку Чехией сотрудников посольства
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса
Туристы на одной из улиц Милана
В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям
Берлин
Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте не ждут иностранных туристов раньше осени
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Эксперты назвали возможные причины нашествия шелкопряда в Сибири
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Лента новостейМолния