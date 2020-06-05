ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля

"Многие страны поддержали продление ограничений на внешних границах на две недели. Они также поддержали скоординированный подход, выработку ясных критериев, но были и разногласия по тому, какие критерии использовать. Я продолжу диалог с министрами для принятия окончательного решения", - сказала еврокомиссар.