ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
По словам еврокомиссара, большинство европейских министров высказались за продление ограничений на границах с внешним миром, которые истекают 15 июня, еще на две недели.
"Многие страны поддержали продление ограничений на внешних границах на две недели. Они также поддержали скоординированный подход, выработку ясных критериев, но были и разногласия по тому, какие критерии использовать. Я продолжу диалог с министрами для принятия окончательного решения", - сказала еврокомиссар.